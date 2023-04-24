العالم اليوم - فيديوهات وشهادات.. ماذا حدث في سجون السودان؟

انتم الان تتابعون خبر فيديوهات وشهادات.. ماذا حدث في سجون السودان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 02:17 مساءً - تمكن آلاف السجناء، خلال نهاية الأسبوع الماضي، من الفرار من عدة سجون سودانية، فيما تدور مخاوف كبيرة وتحذيرات من "سيناريو مرعب" ينتظر البلاد.

ماذا حدث في سجون السودان؟ شهدت عدة سجون في السودان عمليات فرار لآلاف السجناء.

من بين هذه السجون، سجن كوبر وسجن الهدى وسجن سوبا.

من بين الفارين عدد كبير من المحكومين بالإعدام. يقال إن قوة مسلحة اقتحمت هذه السجون وحررت النزلاء عنوة تحت تهديد السلاح.

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات حول مسؤولية ما حصل.

أظهرت فيديوهات منشورة على المواقع الاجتماعية تجول عدد من السجناء في الشارع العام بعد فرارهم من السجون. قال خبراء إنه يجب الحذر من هؤلاء السجناء، على اعتبار أن أغلبهم كانوا من العناصر الجنائية والمحكومين بالإعدام، مما يعني أنهم يشكلون خطرا على حياة الناس.

بحسب الإحصاءات، فقد وجد 7 آلاف سجين أنفسهم خارج الزنزانات. شهادات بعد فرار عدد كبير من السجناء قال مصعب الشريف، سجين بسجن كوبر، حول ما حدث: بعد 8 أيام من الاشتباكات، الأوضاع كانت صعبة في السجن، كان السجناء يموتون من العطش والجوع.

جاء عندنا أشخاص وأخبروننا أنهم سيخرجوننا، وذلك ما حصل في حدود الساعة الواحدة صباحا.

فتحوا لنا كل البوابات وأمرونا بالمغادرة.. كل السجناء غادروا، وهناك أشخاص ماتوا.

لن أهرب وتواصلت مع المحامي لمتابعة الإجراءات بعد أن تهدأ الأوضاع. من جهته، شرح محمد أدم أرباب أحداث سجن الهدى في أم درمان: المسجونون أُجبروا على الخروج.

كل السجناء غادروا سجن الهدى.

مستعد للعودة إلى السجن، متى ما توفرت الظروف الأمنية المناسبة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديوهات وشهادات.. ماذا حدث في سجون السودان؟ .. في رعاية الله وحفظة