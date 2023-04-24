العالم اليوم - "نفوق القنفذ".. العلماء يفسرون سر الظاهرة الغريبة

انتم الان تتابعون خبر "نفوق القنفذ".. العلماء يفسرون سر الظاهرة الغريبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 11:20 صباحاً - اكتشف علماء الأحياء البحرية في إحدى جامعات فلوريدا سبب نفوق قنافذ البحر من الولايات المتحدة إلى منطقة البحر الكاريبي، قائلين إنه يعود إلى طفيلي مجهري لا توجد طريقة للقضاء عليه حتى الآن.

والطفيلي المجهري أحادي الخلية، يعرف باسم "فيلاستر" يستهدف القنافذ البحرية في عمودها الفقري ما يؤدي إلى نفوقها، وربما يكون مسؤولاً عن القضاء على حوالي 98 بالمئة من قنافذ البحر في تلك المنطقة.

وقالت أستاذة علم المحيطات البيولوجي، ميا بريتبارت، أدى فقدان هذا النوع من القنفذ إلى تغيير مصير الشعاب المرجانية تماما.

وحدد العلماء السبب من خلال جمع عينات من 23 موقعا في منطقة الكاريبي، وحددوا "الفيلاستر" كسبب مباشر للحالة.

وأضافت ميا: "نحن متحمسون لمشاركة هذه المعلومات مع الجميع، حتى نتمكن من استكشافها ووقف انتشارها".