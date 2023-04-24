القاهرة الإخبارية.. بوريل: الأوضاع فى السودان ستؤثر على إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوريل، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الوضع فى السودان سيكون له تداعيات سلبية على المنطقة"، مؤكدا على ضرورة الدفع من أجل تسوية سياسية فى الخرطوم.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.