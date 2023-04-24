الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين، بينهم الأسيران المحرران، ياسر محمد على عمارنة، وعبد الله أحمد حرز الله، من محافظة جنين.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ستة فلسطينيين آخرين من مناطق متفرقة من محافظة نابلس إلى الجنوب من جنين، وهى المحافظة الأكثر خطورة على الإطلاق لوجود نقاط ساخنة على طول خطوط التماس بين المناطق الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وغير المعترف بها دوليا، والمنتشرة بشكل سرطانى فى أنحائها. ويعرف المستوطنون فى نابلس بالعنف المفرط.
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