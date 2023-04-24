السفير السودانى بواشنطن: الأوضاع تفاقمت.. وحل الأزمة سيكون من الداخل

جدة - نرمين السيد - وقال السفير السودانى بواشنطن فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الأوضاع تفاقمت، ولكن هناك جهود وطنية تبذل داخليا وخارجيا لإنهاء الأزمة"، مضيفا أن تقييمنا للأوضاع الأمنية يختلف عن أمريكا وسنعمل على إيجاد حل مستدام.

وتابع بأن الجهود الأمريكية ليست كافية لكنها أسفرت عن الهدنة بالتعاون مع الشركاء الآخرين، مشيرا إلى أن هناك اتصالات "سودانية - أمريكية" للعمل على إنهاء الأزمة.

كما أكد على وجود جهود عربية وإفريقية وأوروبية لحل الأزمة، مضيفا أن السودانيين سيجدون حلا للأزمة مهما تعددت الوساطات الدولية.

وأوضح السفير السودانى، أن الخروج من الأزمة يتوقف على التعاطى السياسى السودانى معها من منطلق الدولة.

وفيما يخص العملية الانتخابية، قال محمد عبد الله إدريس، إن هناك التزام سودانى بالعملية السياسية السلمية والوصول إلى انتخابات نزيهة، مضيفا أنه سيتم العودة إلى العملية السياسية بعد زوال الأزمة، والمواطن سيحدد من يحكمه.

وأكد السفير السودانى، أن ما حدث هو اختبار، والجميع سيستفيد منه داخليا وخارجيا وإقليميا رغم السلبيات، مشيرا إلى أن الأهم دائما الحفاظ على النسيج الوطنى وسلامة المواطن وتقديم الخدمات الأساسية.