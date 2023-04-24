القاهرة الإخبارية - الدنمارك: إجلاء 15 مواطنا من السودان

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت اليوم الإثنين، وصول طائرة عسكرية تحمل رعايا أوروبيين إلى جيبوتى ضمن عملية الإجلاء من السودان.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.