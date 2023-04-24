العالم اليوم - بورصة طوكيو تقلص مكاسبها وسط ترقب لقرار المركزي الياباني

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو تقلص مكاسبها وسط ترقب لقرار المركزي الياباني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 10:19 صباحاً - محا المؤشر نيكي الياباني بعض مكاسبه المبكرة الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين في جلسة بعد الظهيرة إلى نتائج الشركات واجتماع البنك المركزي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وظلت أسهم شركة خطوط طيران أول نيبون من بين الأكثر ارتفاعا بعد زيادة توقعات الأرباح إلى جانب ارتفاع الأسهم الأخرى المرتبطة بالسياحة وسط تفاؤل بشأن نمو أعداد الزوار.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 بالمئة عند 28593.52 بعد تقليص المكاسب في جلسة بعد الظهر. وصعد المؤشر في الصباح إلى 28680.65 مقتربا من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 28778.37.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 بالمئة إلى 2037.34، وقلص هو الآخر مكاسبه المبكرة.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم بشأن السياسة الجمعة. ورغم أن التقديرات لا تشير في المتوسط إلى إمكانية حدوث تغيير فإن المحللين والمستثمرين يتخوفون من المفاجآت.

وكان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء من بين 33 قطاعا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع 2.93 بالمئة.

أما قطاع الشحن فكان الخاسر الأكبر اليوم الاثنين بتراجع 3.18 بالمئة.

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها في الولايات المتحدة التي سجلت خسائر يوم الجمعة. وهبط سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.92 بالمئة وشركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.32 بالمئة.