العالم اليوم - مراقبون: جيل اليوم ينقل أزماته إلى العالم الافتراضي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 10:19 صباحاً - يبدو أن جيل الشباب اليوم لا يقبل بمبادئ العمل الجاد بعض النظر عن العائد، وتكاليف المعيشة الباهظة والأجور الراكدة، ومن هذا المنطلق يتجه إلى منصات التواصل الاجتماعية للتنفيس عن هذه المشاكل.

فاليوم، يرفض المحترفون الشباب مبدأ العمل المتعارف عليه، مدركين التضخم وأزمة تكلفة المعيشة التي تلوح في الأفق.

ولحل هذه الأزمات، يمكن التنفيس عن هذه المشاكل على منصات التواصل الاجتماعي، فهناك النصائح حول كيفية المناقشة على الرواتب، والنصائح حول تأخر الراتب الشهري، وكيفية ملء الوظائف الشاغرة، أو حتى تصوير عملية الاستقالة من العمل.

ويرى مراقبون أن منصات على غرار "تيك توك" و"لينكدإن" توفر مساحات للأشخاص لاكتساب رؤى وتجارب قيمة في مجال العمل الخاص.

وفي هذا السياق، قالت الاستشارية النفسية الدكتورة ريما بجاني، في حوار مع "دوت الخليج":