العالم اليوم - أطفال السودان بخطر.. تقرير أممي يحذر

انتم الان تتابعون خبر أطفال السودان بخطر.. تقرير أممي يحذر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 10:19 صباحاً - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من تداعيات تصاعد العنف في السودان جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضحت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل، في بيان حول وضع الأطفال في السودان، أن الأزمة في السودان، أدت إلى خسائر فادحة في حق الأطفال هناك، وإذا لم يتوقف العنف، فإن هذه الخسائر ستزداد.

وأضافت أن 9 أطفال على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50 طفلا بجروح مع استمرار أعمال العنف في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

وقالت كاثرين راسل: "إن العديد من العائلات عالقة في مرمى النيران، مع وصول متقطع أو معدوم للكهرباء، ويعيشون في خوف من القتال واحتمال نفاد الطعام والمياه والأدوية.

وفي هذا الإطار، قالت الصحفية السودانية فاطمة غزالي، في حديث مع "دوت الخليج":