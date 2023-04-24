العالم اليوم - أطفال السودان بخطر.. تقرير أممي يحذر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 10:19 صباحاً - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من تداعيات تصاعد العنف في السودان جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضحت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل، في بيان حول وضع الأطفال في السودان، أن الأزمة في السودان، أدت إلى خسائر فادحة في حق الأطفال هناك، وإذا لم يتوقف العنف، فإن هذه الخسائر ستزداد.
وأضافت أن 9 أطفال على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50 طفلا بجروح مع استمرار أعمال العنف في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.
وقالت كاثرين راسل: "إن العديد من العائلات عالقة في مرمى النيران، مع وصول متقطع أو معدوم للكهرباء، ويعيشون في خوف من القتال واحتمال نفاد الطعام والمياه والأدوية.
وفي هذا الإطار، قالت الصحفية السودانية فاطمة غزالي، في حديث مع "دوت الخليج":
- وضع الأطفال في السودان سيء في ظل هذا النزاع، هناك أنباء أن مستشفى الولادة في أم درمان قطعت عنه الكهرباء.
- هناك أزمة عطش فشبكات المياه انقطعت في أماكن مختلفة.
- الجوع يهدد الأطفال أيضا لأن المؤن تكاد تنفذ.
- هذا طبعا بالإضافة للحالة النفسية الصعبة والخوف الذي يعيش الأطفال.
- هناك جهود محلية للوصول إلى المرضى ومحاولة مساعدتهم.
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