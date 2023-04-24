أشرف سنجر لـ القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يحقق مكاسب كبيرة على الأرض

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدول يجب عليها أن تحمى رعاياها ومواطنيها سواء فى الداخل والخارج، وبناء عليه كانت عمليات الإجلاء التى نشاهدها، وذلك طبقال لما هو مكتوب على جواز السفر.

ولفت سنجر إلى الكذب الذى تمارسه ميليشيا الدعم السريع، خصوصا عندما أعلنت أنها على تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، على خلاف الحقيقة.

وأكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنبنى قرارها على ميلشيا معروف عنها الكذب، مشيرا إلى أنها أطلقت 100 طلقة على الموكب الأمريكى فى السودان.

وشدد على أن الكذب يتكرر مع ميليشيا الدعم السريع، لافتا إلى تصريحات المسؤولين عنها وأنهم يسعون لبناء دولة الأمر الذى يتنافى بكل المقاييس مع الواقع.