القاهرة الإخبارية: دخول 30 حافلة من معبر أرقين خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل القناة الإخبارية، إن "أكثر من 30 حافلة ستدخل من المعبر إلى الجانب المصرى خلال الساعات المقبلة".
وكانت الأسر السودانية قد وجهت الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح المعبر على مدار الساعة، وتقديم الحكومة المصرية تسهيلات عديدة لإجلاء رعايا جميع الدول.
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