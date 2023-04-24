العالم اليوم - حفل تتويج الملك تشارلز.. أين سيجلس الأمير هاري؟

انتم الان تتابعون خبر حفل تتويج الملك تشارلز.. أين سيجلس الأمير هاري؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 09:22 صباحاً - كشف أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة في بريطانيا، إن الأمير هاري سيجلس على بعد عشرة صفوف من كبار أفراد العائلة الآخرين عند تتويج والده.

وقال كبير الخدم السابق بول بوريل، إن هاري قد يكون لديه القليل من الوقت للتحدث إلى الملك أو شقيقه، خلال زيارته الشهر المقبل.

وأضاف أنه "لا توجد فرصة" للمصالحة في أعقاب تداعيات مذكراته المفاجئة "سبير" في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف بوريل رأيه بأن دوق ساسكس "لن يتسكع"، مع توقع البعض أنه قد يدخل ويخرج من المملكة المتحدة في غضون 24 ساعة.

على الرغم من ذلك، قال السيد بوريل، الذي كان مرافقا مقربا للأميرة ديانا، إن الملك "سيكون سعيدا" بحضور ولديه في حفل تتويجه.

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