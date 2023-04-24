العالم اليوم - حفل تتويج الملك تشارلز.. أين سيجلس الأمير هاري؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 09:22 صباحاً - كشف أحد المطلعين على شؤون العائلة المالكة في بريطانيا، إن الأمير هاري سيجلس على بعد عشرة صفوف من كبار أفراد العائلة الآخرين عند تتويج والده.
وقال كبير الخدم السابق بول بوريل، إن هاري قد يكون لديه القليل من الوقت للتحدث إلى الملك أو شقيقه، خلال زيارته الشهر المقبل.
وأضاف أنه "لا توجد فرصة" للمصالحة في أعقاب تداعيات مذكراته المفاجئة "سبير" في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف بوريل رأيه بأن دوق ساسكس "لن يتسكع"، مع توقع البعض أنه قد يدخل ويخرج من المملكة المتحدة في غضون 24 ساعة.
على الرغم من ذلك، قال السيد بوريل، الذي كان مرافقا مقربا للأميرة ديانا، إن الملك "سيكون سعيدا" بحضور ولديه في حفل تتويجه.
في خلفيات الحدث:
- قال متحدث باسم قصر بكنغهام، في وقت سابق، إن الأمير هاري سيحضر حفل تتويج والده تشارلز ملك بريطانيا الشهر المقبل لكن زوجته ميغان ستظل في كاليفورنيا برفقة طفليها.
- سيُتوج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي في لندن في 6 مايو ضمن مراسم رسمية تتسم بالفخامة والأبهة ويعود تاريخها إلى ألف عام، وذلك بعد تولي والدته الملكة إليزابيث الحكم لمدة 70 عاما إلى أن توفيت في سبتمبر.
- ومن المتوقع أن يحضر حفل التتويج رؤساء دول وشخصيات أجنبية مرموقة.
- طغت على تحضيرات حفل التتويج خلال الشهور القليلة الماضية تصريحات هاري اللاذعة عن والده وشقيقه وليام وريث العرش في مذكراته، التي صدرت في الآونة الأخيرة وفيلم وثائقي على نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر حفل تتويج الملك تشارلز.. أين سيجلس الأمير هاري؟ .. في رعاية الله وحفظة