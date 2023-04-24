العالم اليوم - "تويتر" يتراجع.. ويعيد العلامة الزرقاء المجانية للبعض

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 09:22 صباحاً - لم تمض أيام معدودة حتى انقلب موقع التدوين المصغر "تويتر" بشكل كبير على سياسة منح علامة التوثيق الزرقاء مقابل اشتراك مالي، معيدا العلامة المجانية على الأقل لبعض المشاهير.

وكان الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أنهى العمل بعلامة التوثيق المجانية للحسابات على "تويتر" في الـ20 من أبريل الجاري.

وقال إن العلامة الزرقاء ستمنح فقط لكل من يدفع اشتراكا شهريا يبلغ 8 دولارات، وهو ما تسبب بحدوث فوضى في الموقع، إذ سارع محتالون إلى انتحال أسماء شخصيات عامة وإنشاء حسابات وهمية مثل حساب زعم أنه يعود إلى مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس.

وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن قرار "تويتر" بإعادة علامة التوثيق إلى بعض المشاهير من دون التمييز بين المدفوعة والمجاني أثار انتقادات.

وقالت إن قرار إيلون ماسك بإنهاء العمل بإرث "تويتر" السابق المتمثل بالعلامة المجانية، قاد إلى نتائج غير متوقعة مثل الفوضى.

الجميع لا يريدون الدفع

ولم تتجاوب الغالبية العظمى من المستخدمين الذين كانوا يملكون بالفعل علامات التوثيق الزرقاء مع الرسوم الجديدة، إذ تظهر البيانات العامة أن أقل من 500 من أصل 400 ألف حساب موثق وافقوا على دفع الرسوم الجديدة، كما أن عددا من المستخدمين ألغوا اشتراكهم.

وبعد الفوضى والانتقادات التي عمت "تويتر"، بدأ إيلون ماسك في التراجع: