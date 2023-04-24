العالم اليوم - أزمة السودان.. استمرار جهود الإجلاء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 09:22 صباحاً - تسبب تفجر الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في تقطع السبل بآلاف الأجانب، ومن بينهم دبلوماسيون ورعايا دول وموظفو إغاثة، مما دفع بالعديد من الدول إلى القيام بعمليات إجلاء لمواطنيها على نحو عاجل.

وتجري العديد من جهود الإجلاء عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، على بعد نحو 650 كيلومترا شمال شرقي العاصمة، فيما أجرت بعض الدول عمليات إجلاء من مطار الخرطوم. الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان: الولايات المتحدة أجلت قوات خاصة أميركية جميع الموظفين الحكوميين الأميركيين وعائلاتهم، إلى جانب عدد قليل من الدبلوماسيين من بلدان أخرى، من السفارة، السبت.

قال مسؤولون أميركيون إن القوات الخاصة أجلت أقل من 100 شخص، أمس السبت، في عملية استغرقت ساعة واحدة على الأرض.

الإجلاء تم باستخدام طائرات مروحية أقلعت من قاعدة في جيبوتي وتزودت بالوقود في إثيوبيا.

السفارة علّقت عملياتها في السودان بسبب المخاطر الأمنية، لكن موظفيها المحليين بقوا لمواصلة تقديم الخدمات. بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال، الأحد، إن القوات المسلحة البريطانية نفذت عملية "إجلاء معقدة وسريعة" لجميع الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان.

"الحكومة البريطانية ستواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان، وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك"، وفق سوناك. فرنسا أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، أنها تقوم بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين.

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين: فرقنا أجلت 388 شخصا من السودان حتى الآن. ألمانيا أعلنت ألمانيا أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 شخص من السودان.

وقال الجيش الألماني عبر تويتر إن "أول طائرة إيرباص إيه-400-إم تابعة له في طريقها إلى الأردن تحمل 101 شخصا تم إجلاؤهم".

وأضاف أن إجمالي 3 طائرات من طراز إيه-400-إم وصلت إلى السودان لأغراض الإجلاء. إيطاليا أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، ودعت إلى "إنهاء الحرب وبدء المفاوضات".

وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو قال، أمس الأحد، أن الجيش الإيطالي أجلى "نحو 200 شخص بينهم مواطنون سويسريون وأعضاء في السفارة الرسولية".

وزارة الخارجية الإيطالية قالت في وقت سابق إنه سيجري إجلاء نحو 140 إيطاليا من السودان، فضلا عن نحو 60 من بلدان أخرى. إسبانيا قالت إسبانيا، أمس الأحد، إنها أجلت نحو 100 شخص من السودان على متن طائرة عسكرية.

أوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن من بينهم 30 إسبانيًا و70 آخرين من جنسيات أوروبية وأميركية لاتينية. روسيا السفير الروسي لدى الخرطوم، قال لوسائل إعلام روسية إن 140 من أصل 300 مواطن روسي في السودان أعلنوا أنهم يريدون الرحيل، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

السفير أضاف أنه تم وضع خطط للإجلاء، "لكن لا يزال من المستحيل تنفيذها لأنها تشمل اجتياز جبهات قتال". عمليات الإجلاء للرعايا العرب مصر حثت مصر مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال، استعدادا لإجلائهم، وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع.

مصر أكدت ضرورة "تنفيذ عملية محكمة وآمنة ومنظمة" لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم 10 آلاف في السودان.

الخارجية المصرية أعلنت إجلاء 436 مواطنا من السودان برا بالتنسيق مع السلطات السودانية.

أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل. السعودية أجلت السعودية، السبت، 91 سعوديا ونحو 66 شخصا من دول أخرى من بورتسودان، على متن سفينة حربية إلى جدة عبر البحر الأحمر.

وسائل إعلام سعودية: وصول 4 سفن أخرى قادمة من السودان إلى جدة تقل 108 أشخاص من 11 دولة. الأردن الأردن قال إنه أرسل 4 طائرات عسكرية لإجلاء نحو 260 مواطنا، موضحا أن الإجلاء يتم من بورتسودان.

4 طائرات أردنية أجلت 343 مواطناً أردنيا ورعايا لفلسطين والعراق وسوريا وألمانيا. الكويت قالت الكويت إن جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى ديارهم وصلوا إلى جدة. تونس دول أخرى كوريا الجنوبية قالت، الجمعة، إنها سترسل طائرة عسكرية لإجلاء 25 من مواطنيها.

كندا ذكرت أنها ستعلق عملياتها في السودان، مضيفة أن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من موقع آمن خارج البلاد، دون التعقيب على جهود الإجلاء.

السويد سمحت للحكومة بنشر قوات للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة وأسرهم.

هولندا أعلنت أيضا انضمامها إلى الجهود لإجلاء رعاياها.

سويسرا تغلق سفارتها في السودان لأسباب أمنية، فيما قالت وزارة الخارجية السويسرية على تويتر إنها أغلقت سفارتها في الخرطوم وأجلت موظفيها وعائلاتهم بسبب الوضع الأمني الحالي هناك.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أزمة السودان.. استمرار جهود الإجلاء .. في رعاية الله وحفظة