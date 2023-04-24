مقتل نحو 60 مدنيا في هجوم شمال بوركينا فاسو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أبريل 2023 08:23 صباحاً - قال مسؤول من بلدة أواهيجويا في بوركينا فاسو يوم الأحد نقلا عن معلومات من الشرطة، إن نحو 60 مدنيا قتلوا يوم الجمعة في شمال البلاد على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية.

وأضاف المدعي العام المحلي لامين كابوري، أن تحقيقا بدأ بعد الهجوم على قرية الكرمة في إقليم ياتنجا في المناطق الحدودية قرب مالي وهي منطقة اجتاحتها جماعات متشددة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش وتشن هجمات متكررة منذ سنوات.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في مارس/ آذار أن هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين تصاعدت منذ عام 2022 بينما تنفذ قوات الأمن وقوات دفاعية من المتطوعين عددا من العمليات التي تتسم بالعنف في إطار مكافحة الإرهاب.

وقتل مهاجمون مجهولون 40 شخصا وأصابوا 33 آخرين في هجوم على الجيش وقوات متطوعة في نفس المنطقة بشمال بوركينا فاسو بالقرب من أواهيجويا في 15 أبريل/ نيسان وفقا لما ذكرته الحكومة.