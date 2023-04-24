القاهرة الإخبارية: دخول 5 حافلات من معبر أرقين تقل مصريين وجنسيات أخرى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة، وفقا لمراسلها من هناك، أن المعبر سيظل مفتوحا من الجانب المصري حتى مع إغلاقه من الجانب السوداني وفق مواعيد التشغيل المقررة

وأشار المراسل، إلى أن الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات على مدار الساعة للقادمين من السودان.

وقال مصطفى عبد الفتاح، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان، إن الأسر السودانية وجهت الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح المعبر على مدار الساعة، وتقديم الحكومة المصرية تسهيلات عديدة لإجلاء رعايا جميع الدول.

وأضاف أن هناك توافدًا لأكثر من 90 حافلة ركاب وصلت المعبر، من مساء أمس حتى الآن، وأوضح أن المعبر يشهد توافد عدد كبير من المصريين والسودانيين، ودخول 5 حافلات جديدة عن طريق المعبر تقل مئات المصريين وجنسيات أخرى.

وأردف أن هناك أطقم طبية كاملة فى المعبر لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للعائدين من السودان، وأن المعبر سيشهد تزايدًا فى عدد الأطقم، خلال الساعات المقبلة مع تزايد أعداد الوافدين.

وذكر أن المعبر سيظل مفتوحًا من الجانب المصرى حتى إن أغلقه السودان، حسب المواعيد المقررة.