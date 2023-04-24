أحد سائقى النقل يروى لـ«إكسترا نيوز» تفاصيل رحلة العودة من الخرطوم «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وروى "عبدالشافى"، أحد سائقى النقل، تفاصيل رحلة العودة من الخرطوم إلى القاهرة، قائلًا: "أنا شغال على الخط ده من حوالى 6 سنين"، مشيرًا إلى أن السودان مرت بأحداث كبيرة.
وأضاف خلال لقائه مع عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز": "خرجت من الجمرك السودانى يوم 20 إبريل ووصلت الخرطوم أول يوم حصل فيه الضرب"، لافتًا إلى أن المسافة من معبر أرقين إلى الخرطوم حوالى 900 كيلو متر.
وتابع: "بصراحة مكنش حد واقف، وأنا محدش وقف وطلب منى مرجعش من السودان إلى الجمرك المصرى، وأنا راجع فى عربيات كتير محملة ومش عارفة تشتغل وبيرجعوا والطريق أمان".
وأكد: "مش هرجع السودان تانى إلا لما الوضع يستقر، والحمد لله على نعمة استقرار مصر وربنا يخلى الرئيس السيسى".
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