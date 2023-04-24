العالم اليوم - أميركا تحذر من الالتفاف على العقوبات على موسكو عبر دول ثالثة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 04:19 صباحاً - قالت الولايات المتحدة إنها نقلت معلومات لمصرفيين ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال أوروبيين لتضييق الخناق على أساليب روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية عقد جلسات إحاطة الأسبوع الماضي في سويسرا والنمسا وألمانيا وإيطاليا لتعزيز المزيد من الإجراءات الشرطية الفعالة المتعلقة بالعقوبات المفروضة جراء الحرب الأوكرانية. كيفية الالتفاف على العقوبات قالت وزارة الخزانة إن نيلسون شارك تفاصيل بعض السلع العسكرية الأكثر أهمية التي تحاول روسيا الحصول عليها ومنها أجهزة بصرية وإلكترونية ومعدات تصنيع.

حثت الحلفاء على اليقظة لأي تنبيهات مثل المدفوعات النقدية الكبيرة وتوجيه المدفوعات من خلال دول ثالثة غير مشاركة في المعاملات والمناقصات المتعددة أو شحنات المنتجات المماثلة من موردين مختلفين لنفس المستخدم النهائي.

قالت الوزارة إن علامات التحذير الأخرى تتضمن التغييرات المتكررة وتغييرات اللحظة الأخيرة لمستخدمين أو مستفيدين نهائيين وإعادة توجيه البضائع إلى دول ثالثة لديها قيود محدودة أو لا توجد لديها أي قيود على إعادة التصدير إلى روسيا.

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