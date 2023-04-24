العالم اليوم - إلغاء مباراة كرة قدم في ألمانيا بعد إلقاء الجعة في وجه الحكم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 03:22 صباحاً - ألغيت مباراة لكرة قدم في دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا بعد أن صب مشجع غاضب البيرة أو الجعة على الحكم بعد انتهاء الشوط الأول.

لم تستمر مباراة تسفيكاو المهدد بالهبوط ضد الزائر روت فايس إيسن في الشوط الثاني لأن الحكم نيكولاس فينتر تلقى كوبًا من الجعة في وجهه من قبل أحد المشجعين، والذي يبدو أنه غير راضٍ عن قراره بطرد لاعب في فريق تسفيكاو ومنح ركلة جزاء لفريق إيسن قبل نهاية الشوط الأول.

أخرج فينتر بطاقة حمراء لمدافع تسفيكاو نيلز بوتسن لإسقاطه المهاجم الأميركي إيزياه يونغ، ثم منح إيسن ركلة جزاء بعد لمسة يد من ركلة حرة نتجت عن ذلك.

سجل سيمون إنغلمان ركلة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتعادل 1-1، عندما عبّر مشجعو الفريق عن إحباطهم.

انتظر المراقبون قبل مغادرة الملعب. أظهر تلفزيون ”ماجنتا سبورت تي في” مشجعا يلقي الجعة على وجه الحكم.