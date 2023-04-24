الرئيس الفرنسى يحذر من وصول مارين لوبان إلى الحكم فى انتخابات 2027

جدة - نرمين السيد - وأبدى ماكرون فى حوار مع صحيفة "لو باريزيان" الأحد، أسفه لعدم انخراطه بشكل كاف فى الدفاع عن المشروع الذى لقى معارضة واسعة فى البلاد.

وتراجعت شعبية ماكرون، خلال الفترة الماضية، على خلفية مشروع مثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد نص بشكل خاص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما.

وقوبل الطرح باحتجاجات شعبية زادها غضبا قرار ماكرون، فى شهر أبريل الجارى، تمرير التعديل بموجب آلية دستورية دون طرحه على التصويت فى الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

ومنذ طرح إصلاح التقاعد، فى شهر يناير الماضى، لازم ماكرون بشكل كبير قصر الإليزيه، وترك رئيسة وزرائه إليزابيت بورن فى واجهة الترويج لهذا الطرح والدفاع عنه فى أرجاء فرنسا.

الخطأ المرتكب ربما كان عدم تواجدى بشكل كاف لإعطاء مضمون لهذا الإصلاح ودفعه بنفسى، وعلي الانخراط مجددا فى النقاش العام لأن بعض الأمور ليست واضحة

وقال ماكرون: "الخطأ المرتكب ربما كان عدم تواجدى بشكل كاف لإعطاء مضمون لهذا الإصلاح ودفعه بنفسى، وعلي الانخراط مجددا فى النقاش العام لأن بعض الأمور ليست واضحة"، مضيفا: "لذا أقوم بذلك فى كل مكان".

وتقابل زيارات الرئيس، البالغ من العمر 45 عاما، إلى مناطق مختلفة بتحركات احتجاجية من معترضين على تعديل نظام التقاعد.

وشدد ماكرون على أن "الغضب"، الذى يعبر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد "لن يحول دون استمرارى فى التنقل" بين مختلف مناطق الجمهورية.

وأتت تصريحات ماكرون غداة استطلاع للرأى أظهرت نتائجه أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أدائه، فى تراجع فى شعبيته يعود بشكل أساس إلى جدل إصلاح نظام التقاعد.

وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23%)، والذى سجل، فى شهر كانون الأول/ديسمبر لعام 2018، فى ذروة أزمة "السترات الصفراء".

وأتت تصريحات ماكرون عشية الذكرى السنوية لإعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية، حين تفوق فى الدورة الثانية لانتخابات العام 2022 على منافسته لوبان.

وينظر إلى لوبن المعروفة بموافقها المتشددة خاصة فى قضايا الهجرة، على أنها أكبر المستفيدين سياسيا من التحركات الاحتجاجية والإضرابات، التى تشهدها فرنسا منذ زهاء 3 أشهر على خلفية إصلاح نظام التقاعد.

وتخشى أطياف واسعة من أن تصبح لوبان الأوفر حظا للفوز بالرئاسة فى الانتخابات المقبلة المقررة العام 2027.