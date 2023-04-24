العالم اليوم - السودان.. رحلة بالصور عبر الخرطوم بعد أن غيرت الحرب ملامحها

فرار من الحرب

هذه هي المرة الأولى التي يخيم فيها قتال بهذا العنف على منطقة العاصمة التي تضم مدينة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين ويربو إجمالي عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق

وتسببت أحداث العنف في انقطاع المياه والكهرباء عن أجزاء كثيرة من المدينة وألحقت أضرارا بالمستشفيات وأدت لإغلاق بعضها. وصار العديد من المدنيين محاصرين في منازلهم أو تقطعت بهم السبل ويواجهون خطر تعرضهم للسرقة والنهب إذا غامروا بالخروج منها

وتحصنت قوات الدعم السريع في عدة أحياء حيث سيطرت على مبان بينما لجأ الجيش للضربات الجوية والمدفعية الثقيلة في محاولة لإجبار خصومه على التراجع، بحسب سكان وشهود تواصلت معهم رويترز. وقال الجيش إنه يسعى لتطهير العاصمة من "بؤر جماعات متمردة

صارت المدينة هدفا لضربات جوية وقصف ومعارك بالأسلحة النارية ليلا ونهارا وبلا هوادة منذ أواخر شهر رمضان وخلال عطلة عيد الفطر، التي استمرت ثلاثة أيام وتنتهي اليوم الأحد، رغم تعهدات متكررة بوقف إطلاق النار

عاد مراسل لرويترز إلى منزل عائلته الأحد ورسم صورة لما آلت إليه الخرطوم بعد ثمانية أيام من المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وتستغرق رحلته في العادة ما يزيد قليلا على نصف الساعة لكنها استغرقت هذه المرة ثلاث ساعات في ظل فوضى الصراع

على مشارف المدينة، حمل الناس حقائبهم لمسافات طويلة سيرا على الأقدام باتجاه محطات الحافلات في محاولة للفرار

أم درمان.. من مدينة إلى ثكنة عسكرية

عبر مراسل رويترز النيل الأزرق متوجها إلى بحري التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال اليومين المنصرمين قبل أن يتجه غربا ويعبر النهر إلى أم درمان للوصول إلى منزل عائلته من الخرطوم حيث كان يقيم مع أقاربه .

وتجول المراسل في مدينة غيّر الصراع العسكري على السلطة ملامحها .

وشاهد انتشارا كثيفا لمقاتلي قوات الدعم السريع في المناطق التي مر بها في المدن الثلاث وكان بعضهم في نقاط تفتيش يطلبون من السائقين إبراز وثائق الهوية .

كما تسنت رؤية جنود الجيش، الذين قال سكان وشهود إنهم بدأوا أولى معاركهم البرية العنيفة يوم الجمعة، عند مدخل مدينة أم درمان حيث انتشرت دبابات وشاحنات صغيرة وجنود يحملون البنادق الآلية .

واليوم وبعد مرور ما يزيد على أسبوع على اندلاع الاشتباكات، رأى المراسل الشوارع شبه خاوية. وبالإضافة إلى ذلك، صار الحصول على البنزين صعبا وانخفض عدد السيارات على الطريق. وتتضاءل إمدادات الدقيق (الطحين) والمواد الأساسية الأخرى كما أن الخضراوات شحيحة وباهظة الثمن .

وفي السوق الرئيسية في بحري، تعرضت العديد من المباني لأضرار بالغة واشتعلت بها النيران جراء القتال والضربات الجوية .

وفي بعض المناطق البعيدة عن وسط الخرطوم، شوهدت حافلات تستعد لنقل الناس شمالا نحو مصر ضمن عملية نزوح جماعي تصاعدت وتيرتها خلال الأسبوع المنصرم .