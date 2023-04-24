جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الكندية - فى بيان - "الوضع فى السودان تدهور بسرعة، مما يجعل من المستحيل الحفاظ على سلامة وأمن موظفينا فى الخرطوم"، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون من مكان آمن خارج السودان لدعم الكنديين الذين مازالوا فى هناك.
وكانت الحكومة الكندرية قد ذكرت، فى وقت سابق، أن سفارتها فى الخرطوم ستستأنف عملياتها بمجرد أن يسمح الوضع هناك لضمان الخدمة المناسبة وسلامة وأمن موظفينا.. ولم يذكر البيان الكندى الأخير أى تفاصيل بشأن جهود الإجلاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تعلق مؤقتا العمليات فى سفارتها بالخرطوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.