العالم اليوم - السيسي يبحث تطورات الأزمة السودانية مع رئيس وزراء بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 12:22 صباحاً - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحداث الجارية في السودان.

وعبر الجانبان عن "القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والاقتتال في السودان" كما تناولا "جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان". واستعرض الرئيس المصري خلال الاتصال جهود مصر "من أجل تشجيع كافة الأطراف على التوصل لوقف لإطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني". وأكد السيسي خلال الاجتماع على ضرورة "تفعيل الحوار والمسار السياسي بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقرار.

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