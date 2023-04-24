العالم اليوم - السودان.. الأردن يجلي رعاياه ورعايا من سوريا وفلسطين والعراق

انتم الان تتابعون خبر السودان.. الأردن يجلي رعاياه ورعايا من سوريا وفلسطين والعراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 أبريل 2023 12:22 صباحاً - وصلت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان قادمة من مطار بورتسودان الدولي في السودان تحمل على متنها 336 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من فلسطين والعراق وسوريا وألمانيا.

وكان قد بدأت رحلة إجلاء الرعايا أمس من الخرطوم وحتى وصولهم إلى مطار بورتسودان الدولي.

يأتي ذلك في إطار خطة إجلاء بالتعاون من عدد من الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، أشرفت على إعدادها وتنفيذها خلية أزمة تم تشكيلها منذ بداية العمليات العسكرية في السودان.

إجلاء الألمان من السودان

من جهة أخرى، أعلن الجيش الألماني أن طائرة تابعة له تقل 101 شخصا غادرت السودان في إطار جهود الإجلاء من الدولة التي تمزقها الحرب.

وقال الجيش عبر تويتر إن "أول طائرة من طراز إيرباص إيه-400-إم (تابعة للجيش الألماني) في طريقها إلى الأردن تحمل 101 شخصا تم إجلاؤهم"، مضيفًا أن إجمالي ثلاث طائرات من طراز إيه-400-إم وصلت إلى السودان لأغراض الإجلاء.