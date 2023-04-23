نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منع نشر إسرائيلي بشأن قضية النائب عماد العدوان الموقوف لدى إسرائيل على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- قالت وسائل إعلام اسرائيلية، السبت، إن قرارا إسرائيليا صدر بمنع نشر الإعلام الإسرائيلي تفاصيل في قضية النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأخبار المتداولة عن توقيف نائب أردني لدى إسرائيل، وفقا للناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي.

وقال المجالي : إن الوزارة تتابع الحادث عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية للوقوف على التفاصيل.

وقال مصدر : إن الشرطة الإسرائيلية تحتجز نائبا أردنيا، وتناقلت حسابات إسرائيلية في منصات التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين "اللنبي" في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية المحتلة ، وفق المملكة .

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بيانا الأحد أكدت فيه أن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.