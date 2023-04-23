وزير الخارجية الهولندي يثمن استضافة الأردن لرعايا بلاده بعد إجلائهم من السودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 23 أبريل 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- عبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا عن تقديره للأردن لوقوفه ومساعدته للأصدقاء الهولنديين على مغادرة السودان واستضافتهم في عمان تمهيداً لنقلهم إلى هولندا.

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ممتن جدًا للحكومة الأردنية وزميلي العزيز ايمن الصفدي لاستضافة سفيرنا وموظفين من وزارة الخارجية الهولندية والدفاع لمراقبة الوضع في السودان ".

والجدير بالذكر، أن الأردن قدم تسهيلات لوجستية لتسهيل عملية إجلاء رعايا هولندا من السودان، حيث اتخذت هولندا من المطارات الأردنية قاعدة لرحلات الإجلاء الهولندية لجلب الرعايا من السودان والعودة إلى الأراضي الأردنية.

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