العالم اليوم - الأردن.. تحركات دبلوماسية للإفراج عن نائب اعتقلته إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر الأردن.. تحركات دبلوماسية للإفراج عن نائب اعتقلته إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 09:22 مساءً - أبلغت إسرائيل، مساء الأحد، السلطات الأردنية بإيقاف النائب الأردني عماد العدوان، إثر محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، لـ"دوت الخليج"، إن "الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تتابع قضية النائب عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".

وأضاف المجالي أن "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة، تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن".

من جانبه، قال النائب الأردني صالح العرموطي لـ"دوت الخليج"، إن "البروتوكول الدبلوماسي الذي ينص على المعاملة بالمثل، يقتضي عدم توقيف الزميل العدوان أو التحقيق معه".

وأكد العرموطي أن "المعلومات المتوفرة حاليا لا تجزم بأن السلطات الإسرائيلية قامت بالفعل بالتحقيق معه".

كما أصدر النائب الأردني، خليل عطية، الأحد، بيانا طالب فيه بـ"الإفراج الفوري عن العدوان وتسليمه للسلطات الأردنية ومحاكمته في الأردن".

وذكرت تقارير إعلامية عبرية، أن "السلطات الاسرائيلية، ضبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي، على يد عضو برلمان أردني".

وقالت مصادر إسرائيلية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع مسدس جلوك و100 كيلوغرام من الذهب".

وبحسب العرف السائد، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش، إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل فيديو، يظهر سلطات الجمارك الإسرائيلية وهي تضبط أسلحة بدعوى محاولة تهريبها عبر معبر اللبني/الكرامة، الرابط بين الأردن والأراضي الفلسطينية.