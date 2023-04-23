الأردن .. وفاة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 23 أبريل 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج:- انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم السبت، رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران.

وولدَ الراحل في جرش عام 1934، وفي عام 1956 حصل على ليسانس حقوق من جامعة دمشق، وفي العام نفسه حصل على دبلوم مالية واقتصاد من جامعة دمشق. وهو مُتزوج وله أربعة أولاد.

وتقلدَ الراحل عددًا من المناصب؛ منها رئيس الوزراء ووزير للدفاع، وزير الخارجية، رئيس الديوان الملكي، مدير المخابرات العامة، مساعد مدير المخابرات الأردنية للقسم الخارجي، عضو في مجلس الأعيان، مستشار عدلي في القوات المسلحة الأردنية، مدعي عام خزينة القوات المسلحة، وزير التربية والتعليم.