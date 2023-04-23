إقلاع 4 طائرات حربية أردنية لإجلاء 260 من الجالية فى السودان

جدة - نرمين السيد - أقلعت أربع طائرات من سلاح الجو الملكى الأردنى، اليوم الأحد، من مطار "ماركا" العسكرى متجهةً إلى السودان، وذلك لإجلاء 260 شخصًا من الجالية الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.





وتأتى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتسيير إقلاع الطائرات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفى كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان.

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