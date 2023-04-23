الملك يتبادل التهاني بعيد الفطر مع رئيس مجلس الوزراء العراقي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 23 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني بعيد الفطر المبارك مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة. بترا

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