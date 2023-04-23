جيش الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة من الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 23 أبريل 2023 08:03 مساءً - دوت الخليج :- زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الخميس، إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن بمنطقة جنوب البحر الميت واعتقال شخص مشتبه به.

وقال بيان لجيش الاحتلال إنه جرى اعتقال المشتبه به في تنفيذ التهريب من داخل سيارته.

وأضاف البيان، "تم تسليم المشتبه الذي تم اعتقاله والمركبة والأسلحة المضبوطة للشرطة الإسرائيلية".

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال زعم، خلال الأشهر الماضية، إحباط عدة عمليات تهريب أسلحة، تركز معظمها على الحدود الأردنية - الفلسطينية.

قدس برس