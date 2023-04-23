شرطة بوروندي تعتقل رئيس الوزراء السابق بونيوني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 06:29 مساءً - ذكرت وزارة العدل بدولة بوروندي، في بيان، يوم الأحد، أنه تم اعتقال رئيس الوزراء السابق، ألان جيوم بونيوني، حسبما نقلت “رويترز”.

وتولى بونيوني رئاسة وزراء بلاده من يونيو حزيران 2020 حتى سبتمبر أيلول 2022 حين أُقيل بعدما اتهم الرئيس أشخاصا لم يسمهم بالتخطيط للانقلاب عليه.

وأفاد بيان وقع عليه المدعي العام سيلفستر نياندوي ونشرته وزارة العدل أن “ألان جيوم بونيوني في قبضة الشرطة حاليا”.

وقال نياندوي إن بونيوني اعتُقل في بوجومبورا عاصمة بوروندي.

ولم يحدد البيان مكان احتجاز بونيوني أو التهم التي يواجهها.