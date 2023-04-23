إيطاليا وسويسرا تجليان رعاياهما من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 06:29 مساءً - بدأت إيطاليا، اليوم الأحد عملية إجلاء رعاياها من السودان، ورعايا سويسرا وأعضاء في سفارة الكرسي الرسولي في السودان في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني لقناة "راي 3" "قمنا بالتواصل مع 140 ايطاليا يتواجدون في السودان، ونقوم بكل ما هو ممكن لضمان سلامتهم".

وأكد الوزير أن العملية ستجري بالتنسيق مع وزارة الدفاع الإيطالية.

وأضاف: "إجمالا سيهتم جنودنا بنحو مئتي شخص، بينهم مواطنون سويسريون وأعضاء السفارة الرسولية" في السودان. ورفض الوزير الكشف عن عدد الجنود الإيطاليين على الأرض.

وخلفت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أكثر من 420 قتيلًا و3700 جريح، بالإضافة إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان.

وأخلت الولايات المتحدة سفارتها في الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا إجلاء نحو مئة شخص من السودان على أن يتبعهم مئة آخرون.

وكانت أعلنت كل من بريطانيا وألمانيا انطلاق عمليات إجلاء رعاياهم من السودان، حيث كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر تويتر أن قواته العسكرية أنهت عملية إجلاء سريعة ومعقدة للدبلوماسيين البريطانيين.

كما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأحد، عن إجلاء نحو مئة شخص من السودان على أن يتبعهم مئة آخرون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.