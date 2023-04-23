العالم اليوم - مصر.. استثمارات "ضخمة" في قطاع البتروكيماويات

انتم الان تتابعون خبر مصر.. استثمارات "ضخمة" في قطاع البتروكيماويات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 05:20 مساءً - أعلن طارق الملا، وزير البترول المصري، أنه يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار، منها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والإيثانول الحيوي، ومشتقات الميثانول والصودا "آش" والسليكون المعدني.

وقال الملا، السبت، إن الإنتاج المحلي في مصر لمنظومة صناعة البتروكيماويات بلغ نهاية العام المالي الماضي ما يزيد على 4.3 مليون طن مقارنة بحوالي 2.1 مليون طن في عام 2015 - 2016.

وأوضح الملا أن مشروع تكنولوجيا الأخشاب والجاري تنفيذه في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، يهدف لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، لتلبية جزء من احتياجات السوق المصري، وإحلال الواردات، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج من حرق قش الأرز.

وأشار إلى أن مشروع المصرية للإيثانول الحيوي بميناء دمياط يهدف إلى استخدام مادة المولاس المنتجة بشركات السكر المحلية لإنتاج 100 ألف طن سنوًيً من مادة الإيثانول الحيوي لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي مع تصدير الفائض.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ مشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول لإنتاج 21 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد المركزة 85 بالمئة، و66 ألف طن من مادة راتنجات اليوريا فورمالدهيد و53 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهيد المتخصصة بطاقة تصل إلى 42 ألف طن سنويًا.