العالم اليوم - مقتل عراقي في اشتباكات السودان

انتم الان تتابعون خبر مقتل عراقي في اشتباكات السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 05:20 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، مقتل أحد مواطنيها في الاشتباكات الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والمستمرة منذ 9 أيام.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد ذكر السبت، "نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم، أصيب بطلق ناري.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد دعت المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم، للتوجه إلى "أقرب نقطة لهم" تمهيدا لإجلائهم.

وتستمر عمليات إجلاء رعايا وبعثات عدد من الدول من السودان، في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 420 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 3700 بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية، إلا أنه يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك.