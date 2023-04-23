العالم اليوم - معقدة وسريعة.. بريطانيا تؤكد نجاح "مهمة السودان"

انتم الان تتابعون خبر معقدة وسريعة.. بريطانيا تؤكد نجاح "مهمة السودان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 05:20 مساءً - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأحد، إن القوات المسلحة البريطانية أجلت الموظفين الدبلوماسيين وأسرهم من السودان.

وأثنى سوناك على ما وصفها بعملية إجلاء "معقدة وسريعة" بعدما قال إن ثمة تصعيد خطير للعنف وتهديدات لموظفي السفارة. ولكن لم يتم إنقاذ المواطنين البريطانيين المقيمين في السودان.

وكتب على تويتر: "أعبر عن تقديري لالتزام دبلوماسيينا وشجاعة قواتنا المسلحة التي نفذت هذه العملية الصعبة".

وأضاف: "نواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك".

وقال وزير الدفاع بن والاس إن القوات البريطانية نفذت عملية الإنقاذ إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين لم يسمهم.

واندلع القتال في السودان قبل 8 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع وتسبب في مقتل مئات المدنيين وحصار الآلاف في منازلهم.

وقال والاس إن أكثر من 1200 عسكري اشتركوا في ترتيب عملية الإنقاذ وتنفيذها.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن سلامة المواطنين البريطانيين تمثل أولوية قصوى. ونصح البريطانيين المقيمين في السودان بالاحتماء داخل منازلهم وإبلاغ وزارة الخارجية بمكان إقامتهم.

وقال مواطن بريطاني يُدعى ويليام لقناة سكاي نيوز إنه لم يسمع أي شيء من وزارة الخارجية.

وأضاف أنه لا يمكن للبريطانيين تجاوز نقاط التفتيش في السودان والقيادة مئات الأميال للوصول إلى الحدود.