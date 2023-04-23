جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنها رصدت استخدام المتمردين لأسلوب خداع يتضمن ارتداء أزياء القوات المسلحة، واستخدام عربات لاند كروزر بطلاء مشابه لعربات الجيش للتضليل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى: المتمردون يحاولون إلصاق بعض الجرائم التى يرتكبونها بنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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