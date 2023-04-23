القاهرة الإخبارية- انقطاع «شبه كامل» لخدمة الإنترنت فى السودان

جدة - نرمين السيد - وتُظهر البيانات فى الوقت الحالى انهيارًا شبه كامل للاتصال بالإنترنت فى السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطنى حاليًا 2%، مُقارنة بالمستويات العادية، وفقًا لمنظمة "نت بلوكس"، المعنية برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت فى العالم.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة، محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.