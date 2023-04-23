بريطانيا: عملية إجلاء معقدة وسريعة للدبلوماسيين البريطانيين فى السودان

وترأس ريشى سوناك، اجتماعًا طارئًا لمناقشة هذا الملف، وسط استمرار الاشتباكات فى السودان بين قوات الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.
وتمكنت الخارجية السعودية من إجلاء رعاياها من السودان إلى جدة. كما أعلن الأردن بدء تنفيذ خططه لإجلاء رعاياه من الخرطوم، كما تحدث الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن عزم بلاده وفرنسا والصين وبريطانيا إجلاء رعاياها من السودان.
واتخذت اليابان وكوريا الجنوبية خطوات فعلية نحو إجلاء رعاياهما من السودان، من خلال إرسال طائرتين عسكريتين إلى جيبوتى، تمهيدًا لتنفيذ عملية الإجلاء.
أعلنت وزارة الخارجية الكندية، تعليق عمل سفارتها فى الخرطوم، قائلة إن "دبلوماسيونا سيواصلون العمل من أماكن آمنة خارج السودان".
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