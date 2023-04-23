الملك يزور قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 23 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.

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