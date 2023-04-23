العالم اليوم - روسيا تحذر مجموعة السبع من "القرار المؤلم" وتلوح بـ"رد سريع"

انتم الان تتابعون خبر روسيا تحذر مجموعة السبع من "القرار المؤلم" وتلوح بـ"رد سريع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 03:22 مساءً - حذر الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، الأحد، من أنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مصادر بالحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، أن مجموعة الدول السبع "تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا"، حسب ما أوضحت وكالة رويترز.

وفي 18 مارس الماضي، أعلنت روسيا أنها أخطرت جميع أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، بتمديد الاتفاق 60 يوما، مشددة على أنها "لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط".

وكان من المفترض أن تنتهي الاتفاقية في 19 مارس، قبل أن توافق روسيا وأوكرانيا على تمديدها.

تفاصيل الاتفاق