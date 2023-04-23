العالم اليوم - شركة "بيد باث آند بيوند" الأميركية تشهر إفلاسها

انتم الان تتابعون خبر شركة "بيد باث آند بيوند" الأميركية تشهر إفلاسها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 03:22 مساءً - تقدمت شركة "بيد باث آند بيوند" الأميركية لبيع الأدوات المنزلية بالتجزئة بطلب للحماية من الإفلاس، إلا أنها أكدت بقاء متاجرها ومواقعها الإلكترونية مفتوحة وستواصل خدمة عملائها.

وقدمت الشركة المحاصرة الطلب، الأحد، إلى المحكمة الجزئية الأميركية بولاية نيوجيرزي، حيث قدرت أصولها والتزاماتها بين مليار و10 مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل الشركة في تأمين الأموال اللازمة للبقاء في السوق في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة، ومقرها في يونيون بنيوجيرزي، في بيان إنها قدمت الطلب طواعية "لتهدئة منظومة عملها أثناء إجراء عملية تسويقية محدودة لجذب الاهتمام بواحدة أو أكثر من عمليات البيع لبعض أو كل أصولها".

كما قالت الشركة إن متاجرها ستظل مفتوحة، وستستمر في خدمة العملاء لأنها "تبدأ جهودها لإغلاق مواقع البيع بالتجزئة المملوكة لها".

وأضافت أنها تعتزم الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وموظفيها وشركائها.