هولندا تنضم إلى الجهود الدولية لإجلاء الرعايا من السودان

جدة - نرمين السيد - وكتب "هوكسترا" على تويتر، "عملية جارية تقوم بها عدة دول لإجلاء الرعايا من السودان، وتُشارك هولندا مع فريق من الأردن، وسيبذلون كل ما فى وسعهم لإخراج الهولنديين من هناك سالمين فى أسرع وقت ممكن".

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.