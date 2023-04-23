العالم اليوم - "خلطة سحرية" لصنداونز.. الهدف انتزاع "عرش إفريقيا" من العرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 02:16 مساءً - حقق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي انتصارا عريضا في الجزائر، على شباب بلوزداد، بنتيجة 4-1، السبت، ليضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعزز موسمه الاستثنائي، الذي يأمل فيه بنهاية على عرش إفريقيا.

انتصار عملاق جنوب إفريقيا لم يكن غريبا بالنسبة لمتابعي كرة القدم الإفريقية، فنادي "البرازيليين" كما يلقب، ماض بخطوات ثابتة أمام كل من يواجهه.

هذا الموسم، اكتسح صنداونز نادي لا باس من سيشيل في الدور الأول بنتيجة مجموعها 15-1، ثم تصدر مجموعته مع القطن الكاميروني والهلال السوداني والأهلي المصري بجدارة، وتضمنت الرحلة انتصارا عريضا على عملاق القارة الأهلي بنتيجة 5-2 في جنوب إفريقيا.

والآن أصبح الطموح واضحا، صنداونز يريد انتزاع العرش الإفريقي من الأندية العربية، التي حجزت البطولة باسمها في آخر 6 مواسم.

لكن ما هي أسباب هيمنة "البرازيليين" على الكرة الإفريقية هذا الموسم؟

القرار الجريء.. ثقة لمدرب شاب

في 2020، عين صنداونز مدربين لإدارة الفريق، منكوبا منغيتي ورولاني موكوينا، وبالرغم من النتائج الإيجابية، لم يكتف الفريق بالوصول للأدوار الإقصائية في بطولة إفريقيا، وأراد تكرار إنجاز 2016 والوصول للنهائي وتحقيق اللقب.

القرار جاء في أكتوبر 2022، بمنح المدرب الشاب رولاني موكوينا الثقة كاملة، ليصبح المدرب الوحيد، بينما تم إنزال منغيتي لمنصب المدرب المساعد.

هذا القرار الذي أثار مخاوف "الانقسام" بين الجماهير، كان له أثر سحري، حيث قاد المدرب البالغ من العمر 36 عاما الفريق للقب الدوري واكتسح كل من واجهه بإفريقيا.

تطوير العناصر

تكمن فلسفة الفريق والمدرب موكوينا بتطوير اللاعبين إلى أقصى مستوى لهم، والابتعاد عن التركيز على النتائج، بنظرية التطوير يؤدي إلى النجاح.

هذا الموسم شهد عدد من لاعبي الفريق طفرة في المستوى، أمثال موتوبي مفالا الذي أصبح أفضل مدافع في البلاد، ونيو مايما وسفيلي مكوليسي، اللذان كونا ثنائيا "مرعبا" في خط الوسط، بالإضافة لهداف أبطال إفريقيا، الناميبي بيتر شالوليلي وبديله الهداف كاسيوس مايلولا.

تعاقدات بطريقة علمية

كما تركز إدارة الفريق على إجراء تعاقدات "مدروسة" بطريقة علمية، مثل حارس المرمى رونوين وليامز، الذي قدم موسما استثنائيا، وحافظ على نظافة شباكه 14 مرة في الدوري.

وكذلك لاعب الوسط التشيلي المتألق مارسيلو أليندي، الذي تم اكتشافه من الدوري المكسيكي، وتم التوقيع معه مطلع الموسم.

المداورة

المداورة هي سر الفرق الكبيرة للنجاح المستدام حول العالم، وهذا الأمر لا يختلف كثيرا عن صنداونز، الذي يعتمد على هذا المبدأ بكثافة.

المداورة صنعت روح الفريق الواحد، وجعلت كل عنصر ذو أهمية في المنظومة الكلية، كما حافظ على المستوى البدني وتجنب الإرهاق لجميع اللاعبين.