العالم اليوم - رغم فارق الـ8 نقاط.. كورتوا: سنقاتل حتى المباراة الأخيرة

انتم الان تتابعون خبر رغم فارق الـ8 نقاط.. كورتوا: سنقاتل حتى المباراة الأخيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 02:16 مساءً - رغم الفارق الكبير مع متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة، كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنه لا يزال مؤمناً بإمكانية فريق العاصمة الدفاع عن لقبه.

ويتقدم برشلونة بفارق 8 نقاط على ريال مدريد وله مباراة قوية يخوضها، الأحد، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد.

قال كورتوا لمنصة "دازون" للبث التدفقي إنه لا يزال مؤمناً بفرصة احراز لقب الليغا "طالما هناك حظوظ حسابية".

تابع الحارس (30 عاما) بعد فوز ريال على ضيفه سلتا فيغو 2-0، السبت، في ملعب سانتياغو برنابيو "سنقاتل حتى المباراة الأخيرة، حتى تصبح الحسابات مستحيلة. نأسف لخسارة هذا الكم من النقاط، لكن مع التنافس في دوري أبطال أوروبا قد تحصل هكذا أمور".

وأردف: "نرغب الآن بالفوز في المباريات الثلاث المقبلة، ومع خوض نهائي الكأس، سنرى في أي ظرف سنكون".

وأضاف الحارس العملاق: "نريد الفوز بسبب الفارق وكي نشعر بالارتياح قبل دوري الأبطال"، حيث بلغ الفريق الملكي نصف النهائي بمواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مايو المقبل.

في المقابل، خسر برشلونة، الطامح لأول لقب منذ 2019 في الدوري، 4 نقاط في مباراتين توالياً، بتعادله مع سلباً مع جيرونا وخيتافي.