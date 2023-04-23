العالم اليوم - السر في المطبخ.. دراسة تكشف وصفة تصدي الهنود لمخاطر كورونا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 أبريل 2023 02:16 مساءً - كشفت دراسة حديثة، أن اتباع نظام غذائي هندي غني بالحديد والزنك والألياف، وشرب الشاي بانتظام، واستخدام الكركم في وجبات الطعام، أدى إلى انخفاض الإصابات الشديدة والوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19".

ما الهدف من الدراسة؟ وفقا لدراسة أجراها المجلس الهندي للبحوث الطبية، والتي نُشرت في عدد أبريل من المجلة الهندية للبحوث الطبية، فإن الهند، ذات الكثافة السكانية العالية، شهدت معدل وفيات أقل بمقدار 5-8 مرات خلال وباء كورونا، مقارنة بالدول الغربية الأقل اكتظاظا بالسكان.

الهدف من الدراسة، التي أجراها فريق من العلماء من دول مثل الهند والبرازيل وسويسرا والسعودية والأردن، هو تحديد ما إذا كانت العادات الغذائية مرتبطة بالاختلافات في شدة الإصابة بكورونا، ومعدلات الوفيات بين سكان الدول الغربية والهند . ماذا كشفت النتائج؟ نتائج الباحثون من مركز علم الجينوم وتكنولوجيا الجينات التطبيقية في معهد "أوميكس" التكاملي والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية في غرب البنغال، ومركز السياسات للبحوث الطبية الحيوية في Translational Health Sciences كشفت ما يلي: "مكونات الطعام الهندي تكبح عاصفة السيتوكين وأنواع أخرى من مسارات كوفيد-19 المرتبطة بالحدة، وقد يكون لها دور في خفض معدلات الشدة والوفاة من كوفيد-19 في الهند مقارنة بالسكان الغربيين" .

"مكونات النظام الغذائي الهندي، التي تحافظ على مستويات الدم المرتفعة من الحديد والزنك والألياف الوفيرة في الوجبات، لعبت دورا في تجنب ثاني أكسيد الكربون، وعديد السكاريد الشحمي، وخفض شدة كوفيد-19". "أيضا، كان الهنود الذين يشربون الشاي بانتظام، قادرين على الحفاظ على مستويات (الكوليسترول الجيد) مرتفعة".

"الكاتيكين الموجودة في الشاي - أكبر نوع من الفلافونويدات في أوراق الشاي النامية - يقلل من نسبة الدهون الثلاثية في الدم".

"استخدام الهنود المستمر للكركم في وجباتهم، ساهم في منحهم مناعة ممتازة"، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا". ماذا بشأن الغرب؟ من ناحية أخرى، وجدت الدراسة أن الاستهلاك المتزايد للأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والقهوة والكحول في الثقافات الغربية، أدى إلى زيادة شدة أعراض كوفيد-19 والوفيات.

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