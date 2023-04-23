«القاهرة الإخبارية»: تصاعد ألسنة الدخان بعدة مواقع فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - تصاعدت ألسنة الدخان فى عدد من المواقع بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، اليوم الأحد، حسبما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - تصاعدت ألسنة الدخان فى عدد من المواقع بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، اليوم الأحد، حسبما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاشتباكات تعوق وصول منظمات الإغاثة إلى المستشفيات، مضيفًا أن بعض الأسر لجأت إلى الولايات القريبة من الخرطوم.

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