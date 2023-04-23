بولندا تستقبل 29 ألف لاجئ أوكرانى خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة، حسبما ذكر"راديو بولندا" اليوم، أن نحو 29 ألف أوكرانى وصلوا البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما وصل 29 ألفا و500 آخرين يوم الجمعة.
وذكرت أنه منذ بداية العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير الماضي، عبر أكثر من 11.3 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا، وعاد قرابة 9.5 مليون شخص إلى أوكرانيا، وتشير التقديرات إلى أن بولندا تضم حاليا نحو 1.5 مليون أوكرانى بعدما عاد الكثير لبلادهم أو انتقلوا لبلدان أخرى.
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