القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الميليشيا والمواطنين فى الشوارع السودانية

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة الإخبارية، إنه تم إغلاق المراكز التجارية السودانية فور سماع طلقات الرصاص، مضيفة أن هناك اشتباكات بين الميليشيا والمواطنين فى الشوارع السودانية. وبحسب القناة الإخبارية، فأن قوات ميليشيا الدعم السريع فقدوا الاتصال مع قياداتهم وأصبحوا مشردين.

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