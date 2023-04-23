إسبانيا ترسل 6 دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت روبلز- فى تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "غادرت الدبابات ميناء مدينة سانتاندير برفقة 20 من وسائل النقل الثقيلة".
وأشارت إلى أنه "فى غضون ستة أيام، ستمر الدبابات من بلد آخر، وستكون فى أوكرانيا".
وكانت روبلز قد صرحت، الأسبوع الماضي، بأنه سيتم إرسال أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد، بالإضافة إلى الدبابات الست الحالية، إلى أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن، بعد القيام بإصلاحات.
يشار إلى أن 55 جنديا أوكرانيا خضعوا للتدريب فى إسبانيا على دبابات القتال الرئيسية "ليوبارد 2".
وكان وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريز، قد أعلن - فى مؤتمر صحفى مشترك - مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك فى برلين، فى وقت سابق، أن إسبانيا تقدم دعما كبيرا لأوكرانيا، كما لم يحدث من قبل فى التاريخ، وستواصل القيام بذلك.
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